Bad Bergzabern: Unfall mit Schulbus ohne Verletzte

Am gestrigen Dienstag, 30.September kam es um 13:15h in Bad Bergzabern an der Kreuzung Karl-Popp-Straße zur Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus.

Hierbei missachtete der Fahrer des Bus die Vorfahrt des von rechts aus der Karl-Popp-Straße kommenden BMW. Im Bus befanden sich 29 Kinder, welche ebenso wie die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000,-EUR. Da der Bus die Fahrt schadensbedingt nicht mehr fortsetzen konnte, mussten die Kinder von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)