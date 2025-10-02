Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bad Bergzabern: Unfall mit Schulbus ohne Verletzte

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am gestrigen Dienstag, 30.September kam es um 13:15h in Bad Bergzabern an der Kreuzung Karl-Popp-Straße zur Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus.

Hierbei missachtete der Fahrer des Bus die Vorfahrt des von rechts aus der Karl-Popp-Straße kommenden BMW. Im Bus befanden sich 29 Kinder, welche ebenso wie die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000,-EUR. Da der Bus die Fahrt schadensbedingt nicht mehr fortsetzen konnte, mussten die Kinder von ihren Eltern an der Unfallstelle abgeholt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

