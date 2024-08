Mayer: Paris 2024 - die Paralympics setzen den Sportsommer fort

Am 28. August beginnen die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:

"Mit den Paralympics steht ein weiteres großartiges Sportevent unmittelbar bevor. Beim drittgrößten Sportfest der Welt kämpfen allein im "Team D Paralympics" 143 Sportlerinnen und Sportler in insgesamt 18 der 22 Sportarten um Medaillen. Damit umfasst das deutsche Aufgebot mehr Para-Athletinnen und -Athleten als in Tokio vor drei Jahren. Ein Zeichen dafür, dass der Para-Sport in Deutschland im Aufwind ist.

Dieses Momentum muss auch positive Auswirkungen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Breitensport entfalten. Noch können zu wenige von ihnen Sport treiben. Häufig scheitert dies an Faktoren wie der fehlenden Barrierefreiheit von Sportanlagen oder nicht geeigneten Angeboten in den Vereinen. Wir alle - Sportpolitik, Verbände und Vereine - sind aufgefordert, noch mehr zu tun, um Sport für Menschen mit Behinderungen leichter zu ermöglichen.

Für die Paralympics drücken wir unseren Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und fiebern gemeinsam mit ihnen bis zum 8. September bei den Wettkämpfen mit. Viel Erfolg und faire Spiele - bonne chance, Team Deutschland!"

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)