Dortmund: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Nette

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 18 Uhr zu einem Kellerbrand in der Mergelkuhle 39 alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte deutlich Rauch aus einem Kellerfenster des viergeschossigen Mehrfamilienhaus wahrgenommen werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen.

Sofort gingen die Einsatzkräfte mit einem Trupp unter Pressluftatmer und Strahlrohr in dem betroffenen Kellerbereich vor.

Dabei wurde der Hausflur mittels Hochleistungslüfter unter Überdruck gesetzt, damit sich die giftigen Rauchgase nicht über den Treppenraum in die Wohnungen ausbreiten konnte. Der Brandherd konnte schnell ausgemacht und bekämpft werden. Anschließend wurden diverse Einrichtungsgegenstände des Kellers ins Freie verbracht und dort abschließend abgelöscht.

Während des Einsatzes wurden fünf Anwohner vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet, darunter ein Kind. Bei drei Personen wurden erhöhte Kohlenmonoxid Konzentrationen festgestellt. Diese wurden vom Rettungsdienst versorgt.

An diesem Einsatz waren ca. 35 Kräfte von den Feuerwachen Mengede, Marten, Eving, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes beteiligt.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)