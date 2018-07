23-Jähriger nach Badeunfall gestorben

In Hannover ist ein 23-jähriger Mann nach einem Badeunfall am Sonntag gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Den Angaben mehrerer Zeugen zufolge war der Nichtschwimmer in den See gestiegen und hatte offenbar die Tiefe des Sees unterschätzt. Bei einer Senke war er plötzlich unter Wasser geraten. Mehrere Badegäste waren auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden und ihm zu Hilfe geeilt. Ein 13-Jähriger hatte ihn an die Wasseroberfläche zurück geholt, von wo ihn mehrere Seebesucher an Land gezogen hatten. Nach einer Wiederbelebung durch die alarmierter Rettungskräfte war der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenige Stunden später verstarb. Quelle: dts Nachrichtenagentur