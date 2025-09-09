Welt-Teddybär-Tag 2025: Steiff feiert seine kuschelige Erfindung

Wussten Sie, dass der Teddybär seinen eigenen Feiertag hat? Am 9. September findet jährlich der Welt-Teddybär-Tag statt und vermutlich würde es diesen ohne die Marke Steiff nicht geben.

Denn 1902 erfand Richard Steiff, ein Neffe der Firmengründerin Margarete Steiff, den Teddybären: Bär 55PB (55cm stehend, P = Plüsch, B = beweglich) war sein Name und die Initialzündung für eine einzigartige Weltkarriere. Zahlreiche Teddybären folgten ihm und begeistern damals wie heute Menschen jeden Alters. Doch nur die von Steiff tragen den ikonischen "Knopf im Ohr": ein Zeichen für Qualität, traditionelle Handwerkskunst und Premium-Design.

Unter dem Motto "Invented by Steiff. Hugged by the World." erfährt der Teddybär am 9. September die Aufmerksamkeit, die er verdient. Als kuscheliger Begleiter und Freund fürs Leben wird er nicht nur von Kindern umarmt. Auch Teens und Erwachsene kommen bei einem Teddybären zu Ruhe oder erfreuen sich einfach an seinem Anblick.

Wer noch auf der Suche nach einem bärigen Begleiter ist, wird garantiert bei der großen Auswahl von Steiff fündig: www.steiff.com/de-de/i/welt-teddybaer-tag

Wir wünschen allen Teddybären und ihren Besitzern einen wunderbaren Tag voller Freude und vielen Umarmungen. Feiern auch Sie mit!

Quelle: Margarete Steiff GmbH (ots)