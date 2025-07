Feierliche Zeugnisübergabe des zweiten Abschlussjahrgangs der FOS Polizei

Der zweite Abschlussjahrgang des Schulversuchs der FOS Polizei hat am Montag, 07.07.2025, im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe seine Abschlusszeugnisse am Hansa-Berufskolleg in Münster erhalten.

Die 51 Münsteraner Absolventinnen und Absolventen des Bildungsganges Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst (kurz: FOS Polizei) erhielten ihre Abschlusszeugnisse in der Aula des Hansa-Berufskollegs. Unmittelbar danach werden sie - nach einer erneuten Eignungsprüfung - die Anwärterlaufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst starten.

Themen der Veranstaltung waren unter anderem die Gedenkstättenfahrt nach Hamburg Neuengamme und die Lernortkooperation mit der Polizei Münster, das heißt gemeinsame praxisorientierte Lernmodule in den innovativen Profilfächern Recht, Staatslehre und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre.

Der Schulversuch FOS Polizei am Standort Münster ist ein gelungenes Konzept zur Sicherung von Fachkräften im Bereich der öffentlichen Sicherheit und für den öffentlichen Dienst. So fasste die Polizeipräsidentin der Polizei Münster, Alexandra Dorndorf, abschließend zusammen: "Um ein guter Polizist oder eine gute Polizistin zu werden, braucht es nicht 'nur' ein Abitur. Wir brauchen junge Leute, die sich aktiv für unsere Gesellschaft, für die Werte unserer Demokratie und unser friedliches Zusammenleben starkmachen und in ihrem täglichen Dienst Haltung zeigen. Wir leben in Zeiten, in denen das wichtiger ist denn je." An die Lehrerinnen und Lehrer gerichtet, betonte die Polizeipräsidentin: "Danke, dass Sie die jungen Menschen hier auf diesem Weg begleiten."

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner Hansa-Berufskolleg und Polizei Münster spielte dabei eine sehr wichtige Rolle für den Erfolg des Bildungsganges am Hansa-Berufskolleg. Das Kolleg ist eine der vier landesweiten Schulen in NRW, die bereits aufgrund der Erfolgsquote des FOS-Bildungsganges seit 2023 zweizügig, das heißt mit zwei Parallelklassen, läuft. In diesem Schuljahr beschulte das Hansa-Berufskolleg Münster insgesamt 109 FOS-Polizei-Schülerinnen und Schüler (Unter- und Oberstufen zusammen).

Auch Schulleiterin Ute Berkemeier gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und dankte den unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen für ihre Arbeit. Mit Blick auf die Besonderheit des Bildungsgangs führte sie aus: "Wir sind stolz, bereits den zweiten Abschlussjahrgang so erfolgreich aus der Schule entlassen zu können. Der Schulversuch FOS Polizei zeigt bei uns in Münster, wie erfolgreich und bereichernd die Kooperation von Schule und Polizei sein kann. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit."

Neben Familien und Freundinnen und Freunden der Absolventinnen und Absolventen waren anwesend:

Vertreterinnen und Vertreter des Hansa-Berufskollegs:

Schulleiterin Ute Berkemeier

Abteilungsleiterin Maureen Hennig

Bildungsgangleiter Matthias Vetrugno sowie alle beteiligten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Fachlehrerinnen und Fachlehrer

Vertreter der Bezirksregierung Münster:

Hauptdezernent Christian Drummer-Lempert

Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Münster:

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf

Ausbildungsleiterin der Polizei Münster Nadine Kunter sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsleitung der Polizei Münster sowie der Kreispolizeibehörden

Quelle: Polizei Münster (ots)