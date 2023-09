Titz: Eine Verletzte im morgendlichen Berufsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Ortslage Gevelsdorf, an der Kreuzung L 226/K 7, wurde eine Frau aus Titz leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 06:50 Uhr, als ein Mann aus Jülich mit seinem Wagen die Kreisstraße 7 in Richtung Holzweiler befuhr. An der Kreuzung mit der L 226 missachtete er das dortige Stoppschild sowie die Vorfahrt der aus seiner Sicht von links kommenden 63-jährigen Autofahrerin aus Titz. In Folge des Zusammenstoßes der beiden Autos kippte das Fahrzeug des 55-Jährigen Unfallverursachers auf die Seite. Der Mann blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf etwa 16500 Euro geschätzt. Sie mussten beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Quelle: Polizei Düren (ots)