Ratingen: Ratinger Feuerwehr löscht Schwelbrand im Dachbereich

Die Feuerwehr Ratingen blickt auf einen einsatzreichen Donnerstag zurück, der seinen Höhepunkt am Abend in Ratingen-West fand. Neben zahlreichen anderen Alarmierungen im Stadtgebiet musste die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Grachtensiedlung ausrücken.

Anwohner hatten einen Brand zwischen zwei Reihenhäusern gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Dachdämmung im Spitzdachbereich auf einer Fläche von etwa fünf bis zehn Quadratmetern schwelte. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Dank des schnellen Eingreifens konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Unter Zuhilfenahme der Drehleiter wurde der Schwelbrand zügig abgelöscht. Die Bewohner, die ihre Häuser vorsorglich verlassen hatten, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch das schnelle Erkennen und die unverzügliche Meldung des Brandes konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden.

Neben der Berufsfeuerwehr, die mit beiden Löschfahrzeugen und der Drehleiter vor Ort war, unterstützte der Löschzug Tiefenbroich die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst und die Polizei Ratingen waren ebenfalls zur Unterstützung an der Einsatzstelle. Die Einsatzdauer betrug rund eineinhalb Stunden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Parallel zu den Einsätzen im Stadtgebiet ist die Feuerwehr Ratingen aktuell noch überörtlich zur Unterstützung in Monheim am Rhein im Einsatz. Dort helfen zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr bei den Löscharbeiten.

Quelle: Feuerwehr Ratingen (ots)