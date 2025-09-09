Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Insa: AfD in Wählergunst wieder gleichauf mit der Union

Insa: AfD in Wählergunst wieder gleichauf mit der Union

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 06:40 durch Sanjo Babić
Wahl, Wahlurne, Stimmabgabe (Symbolbild)
Bild: Holger Lang / pixelio.de

Die AfD legt in der Wählergunst wieder etwas zu und ist damit wieder gleichauf mit den Unionsparteien. Das meldet die "Bild" unter Berufung auf den neuen "Meinungstrend" des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 25,5 Prozent.

Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. CDU/CSU stehen ebenfalls bei 25,5 Prozent, die SPD hält 14,5 Prozent. Zusammen erreichen Union und SPD damit nur noch 40 Prozent.

Wie die "Bild" weiter schreibt, liegen die Grünen bei elf Prozent. Die Linke verliert im Wochenvergleich einen Prozentpunkt auf zehn Prozent. BSW und FDP liegen mit 4,5 bzw. 3,5 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

