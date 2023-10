Zum Nachdenken bitte: Nur für Menschen mit Hirn. Und Herz.

Durch den Treibstoff-Boykott von Gaza sterben Menschen und Babys in den Krankenhäusern. Weil ohne Treibstoff die Aggregate in den Krankenhäusern nicht betrieben werden können. Aber...Einer sagt: Die Hamas verwendet ja den Treibstoff für ihren Terror, also muss man ihn abschneiden. Und sie verwenden auch Wasser für die Terroristen, also wird auch das blockiert, wie auch Strom. Logisch? Dies berichtet Stefan Magnet auf dem Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet Magnet: "Gäbe es die Terroristen der Hamas nicht, müsste Israel nicht den Gazastreifen aushungern. Logisch? Und man müsste Gaza nicht bombardieren. Laut Unicef wurden mit heutigem Tag bereits mehr als 2.000 Kinder ermordet. In nur zwei Wochen. Aber selbst schuld, wenn die Terroristen noch in Gaza hocken. Logisch? Und jetzt die Frage: Ist das wirklich "logisch"? Ist das nicht die gleiche menschen-verachtende Argumentation, wie beim Bombenterror auf Dresden? Dort wurden 250.000 Zivilisten und mehr geschlachtet in wenigen Tagen. Weil dort auch Nazis waren!

Oder die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki?

Oder die Uran-Bomben auf den Irak? Bestrafung und kalkulierte Tötung von Zivilisten sind Verbrechen! Selbst im Krieg, nämlich: Kriegsverbrechen. Wir wissen aber auch seit Dresden und Hiroshima, dass die Mächtigen mit Kriegsverbrechen ganz gut durchkommen, sofern sie an der Macht bleiben. Es mag viele Ausreden für Kriegsverbrechen geben. Es liegt an einer Gesellschaft, ob sie diese bereitwillig frisst. Ich finde: Um ein Monster zu bekämpfen, darf man nie ein Monster werden." Quelle: AUF1.info