Heidenau/A1: Autobahnpolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag kam es gegen 10:30 Uhr auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen zu einem unklaren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer in seinem VW kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug.

Hierbei wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Die Autobahnpolizei Sittensen sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 04282/594140 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Rotenburg (ots)