“Zeitenwende – Wie uns CBDCs und KI bedrohen und wie wir uns dagegen wehren können” – Vortrag von Ernst Wolff

Die Welt befindet sich an einem historischen Wendepunkt. Unser Geldsystem ist unwiderruflich zerbrochen und am Arbeitsmarkt drohen wegen des rasanten Fortschritts der Künstlichen Intelligenz weltweit Massenentlassungen. Gleichzeitig haben wir es mit einer nie dagewesenen Konzentration von Macht und Vermögen in den Händen einer winzigen Minderheit zu tun.

Dieses explosive Gemisch führt uns in eine äußerst unsichere Zukunft, birgt aber auch die historische Chance, die Fesseln der Vergangenheit abzustreifen und in eine neue, menschlichere Welt aufzubrechen. Sie zu nutzen, setzt eines voraus: Wir müssen verstehen, welche Triebkräfte am Werk sind. Aktuelle Termine und Orte: 25. Februar 2024, Rostock 26. Februar 2024, Leipzig 27. Februar 2024, Weimar 28. Februar 2024, Nähe Dresden Alle Infos & Tickets gibt’s hier: https://krasser.guru/act/ernst-wolff/ Quelle: apolut