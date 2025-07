A27/Bremerhaven: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW-Wohnwagen-Gespann auf der BAB 27 am Stauende kurz nach der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen.

Der 52-jährige Fahrzeugführer des LKW, aus der Samtgemeinde Börde-Lamstedt, fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das Gespann eines 63-jährigen aus Lage auf, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Anschließend kollidierte der LKW mit der Seitenschutzplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Wohnwagen komplett zerstört. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 52-jährige wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Autobahn musste durch Unfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. BAB27/Schwanewede. Ebenfalls am gestrigen Sonntag, gegen 20:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der BAB27 kurz vor der Anschlussstelle Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen. Ein 45-jähriger aus Bremen übersah in seinem PKW einen vorrausfahrenden 59-jährigen aus Hagen im Bremischen auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 59-jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Zur Unfallaufnahme musste auch hier die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Geestland/Drangstedt. Am gestrigen Sonntag, gegen 13:39 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariates Schiffdorf im Bereich Drangstedt ein Kleinkraftrad fest, auf welchem sich zwei Personen, eine davon ohne Helm, befanden. Während die Person ohne Helm abstieg, flüchtete die andere Person mit dem Kleinkraftrad. Anhaltesignale der nacheilenden Beamten wurden von diesem missachtet. Während der Flucht stürzte der Fahrzeugführer ohne Fremdeinwirkung in der Feldmark und konnte durch die Beamten festgehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Geestländer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad nicht versichert war. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)