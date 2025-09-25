Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Studienverbund warnt: Erd­system überschreitet immer mehr ökologische Grenzen

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Vergangene Verschwöhrungstheorien in Mainstream-Medien, die sich zwischenzeitlich alle als "Fake-News" herausgestellt haben (Symbolbild)
Vergangene Verschwöhrungstheorien in Mainstream-Medien, die sich zwischenzeitlich alle als "Fake-News" herausgestellt haben (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Mehrere Fachberichte zeigen, dass ein Großteil der sogenannten planetaren Belastungsgrenzen überschritten ist, berichten u. a. Heise und scinexx unter Verweis auf Klimafolgenforscher. Genannt werden unter anderem Biodiversitätsverlust, Stickstoff- und Phosphorkreisläufe sowie die Versauerung der Meere.

Die Idee der planetaren Grenzen beschreibt Kipplinien des Erdsystems, deren dauerhafte Überschreitung die Stabilität von Klima, Ozeanen und Ökosystemen gefährden kann. In aktualisierten Bewertungen gelten inzwischen die meisten dieser Grenzen als mindestens regional, teils global gerissen. Besonders kritisch stufen Forscher den Verlust biologischer Vielfalt, die Belastung von Gewässern mit Nährstoffen und die Nutzung von Land ein.

Für die Ozeane sehen die Wissenschaftler eine fortschreitende Versauerung, die Korallenriffe und Schalentiere schwächt. Ergänzend rückt die Dimension „Gerechtigkeit“ in den Fokus: Demnach werden Risiken ungleich verteilt, ärmere Regionen sind stärker betroffen. Politikempfehlungen reichen von einem rascheren Ausstieg aus fossilen Energien bis zu strengeren Regeln für Chemikalien und Landnutzung.


