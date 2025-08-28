Offenbach-Mörlheim: Umgekippter LKW aufgrund Ladungsverstoß

Am Morgen des 27. August befuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer gegen 06:35 Uhr den Kreisverkehr zwischen Mörlheim und Offenbach. Kurz nach Einfahrt in den Kreisverkehr kippte sein LKW, der mit einem Großraum-Container und innenliegenden großen Metallteilen beladen war, auf die rechte Seite.

Nach ersten Ermittlungen dürfte unfallursächlich sein, dass die Metallteile nicht korrekt gegen unkontrolliertes Bewegen gesichert waren und diese sich im Kurvenverlauf zur Seite verlagerten. Hiermit geriet das Gefährt aufgrund des außenliegenden Schwerpunkts ins Ungleichgewicht und kippte zur Seite. Der LKW-Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des Führens eines Fahrzeugs, obwohl die Ladung nicht vorschriftsmäßig war. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro rechnen.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)