Thomas Drach muss DNA-Probe abgeben: Spur soll Überfall bei Ikea in Frankfurt nachweisen

Nach monatelangem Widerstand muss der 61-jährige Schwerverbrecher Thomas Drach nun doch einen DNA-Test abgeben. Georg Winkel, Sprecher des Oberlandesgerichts Köln (OLG) bestätigte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" auf Anfrage, dass Drach "laut einem Beschluss vom 19. Januar eine Blutprobe abgeben muss. Damit wurde seine Beschwerde abgelehnt".

Der Richterspruch dient nach seinen Worten dazu, "ein DNA-Profil nach neuen wissenschaftlichen Standards zu erstellen". Mit der Maßnahme will die Kölner Staatsanwaltschaft nachweisen, dass die genetische Mischspur an einem ausgebrannten Fluchtwagen, der beim letzten Überfall auf einen Geldboten an einer IKEA-Filiale in Frankfurt/Main am 9. November 2019 benutzt wurde, dem 61-jährigen Drach zuzuordnen ist.



Seit Anfang Februar muss sich der Angeklagte vor dem Kölner Schwurgericht wegen versuchten Mordes und schweren Raubüberfalls verantworten. Andreas Kerkhof, Drachs Verteidiger, wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück. "Diese ergänzende DNA-Untersuchung wird auch keine weitere Aufklärung bringen, weil der Spur keine entscheidende Bedeutung zukommen kann."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)