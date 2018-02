Weil am Rhein: Falscher Polizeibeamter im Regionalzug

Am Samstagmittag wurde die Bundespolizei über einen verdächtigen Mann informiert, der sich in einem Regionalzug von Freiburg in Richtung Basel als Polizeibeamter ausgibt und dort offenbar unbefugt Personenkontrollen durchführt. Eine Zeugin hatte den 47-jährigen Deutschen dabei beobachtet, wie er den Rucksack eines Mitreisenden durchsuchte, dabei dessen Pass entwendete und ihn in aggressiver Art und Weise beschimpfte.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den Geschädigten, ein 22-Jähriger aus Madagaskar, festgehalten und mehrfach versucht haben auf ihn einzuschlagen. Die Zeugin wählte den Polizeinotruf und zeigte mit einer weiteren Reisenden Zivilcourage, indem sie dem aggressiven Mann offensiv entgegentraten, um den Geschädigten vor weiteren Angriffen zu schützen. Bei Halt des Zuges in Weil am Rhein konnte eine Streife der Bundespolizei den 47-Jährigen schließlich festnehmen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er nach ärztlicher Untersuchung einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Amtsanmaßung, Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet. Quelle: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein (ots)

