Hameln: Polizei sucht Unfallzeugen - wer hinterließ die Notiz?

Am Freitag (07.07.2023) kam es zwischen 11:15 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes, Ziesenisstraße in 31785 Hameln, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Audi A1 rechtsseitig an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Die Geschädigte fand an ihrem Pkw einen Zettel vor, der augenscheinlich von einem Zeugen hinterlassen wurde. Auf diesem war ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Rinteln (RI) zu lesen. Ergänzend dazu wurde angegeben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Kombi gehandelt habe. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen, oder Hinweise auf den Verfasser der Notiz geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)