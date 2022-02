Mettmann: Polizei nimmt mutmaßliche Fahrraddiebe fest

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Langenfeld am frühen Donnerstagmorgen (3. Februar 2022) ein mutmaßliches Einbrecher-Duo festnehmen konnte. Der 36-jährige Mann sowie die 31-jährige Frau stehen im Verdacht, eine Garage aufgebrochen und zwei hochwertige Fahrräder sowie einen Sattel gestohlen zu haben.

Das war geschehen: Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 1.35 Uhr einen Mann und eine Frau in einem Garagenhof am Hagebuttenweg in Langenfeld, die sich dort auffällig verhielten und an einer Garage zu schaffen machten. Er alarmierte sofort die Polizei, die schnell vor Ort war. Die eingetroffenen Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um einen bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretenen 36-jährigen Mann aus Monheim sowie eine 31-Jährige, ebenfalls polizeibekannte Frau ohne festen Wohnsitz handelte.

Neben dem Duo fanden die Beamtinnen und Beamten ein hochwertiges Mountainbike, ein Pedelec und einen hochwertigen Fahrradsattel. Im Rahmen einer Durchsuchung stellten die Polizistinnen und Polizisten bei dem 36-Jährigen mehrere Einbruchwerkzeuge und Drogen sicher. Das mutmaßliche Einbrecher-Duo wurde festgenommen und zur Langenfelder Wache gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)