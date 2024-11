Beide Kraftstoffsorten teurer als vor einer Woche: Anstieg um jeweils 1,3 Cent je Liter

Die Preise für Benzin und Diesel sind im Vergleich zur vergangenen Woche gestiegen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,668 Euro, das sind 1,3 Cent mehr als in der Vorwoche. Auch Diesel hat sich um 1,3 Cent verteuert und kostet jetzt 1,608 Euro. Die Differenz zwischen den beiden Kraftstoffsorten beträgt wie in der Vorwoche exakt sechs Cent.

Aus Sicht des ADAC ist das derzeitige Preisniveau von Super E10 trotz der Verteuerung angemessen. Ein Blick auf die Preisauswertung vor vier Wochen zeigt einen nahezu identischen Benzinpreis (29.10.2024: 1,666 Euro je Liter Super E10) und das bei einem damals etwas geringeren Rohölpreis und einem deutlich stärkeren Euro. Aktuell rangiert der Preis für Rohöl der Sorte Brent bei etwa 73 US-Dollar, der Euro kostet rund 1,05 US-Dollar. Je niedriger der Ölpreis und je stärker der Eurokurs im Vergleich zum US-Dollar, desto günstiger sollte der Preis der Kraftstoffe an den Tankstellen ausfallen. Allerdings können Sondereffekte die Preise ebenfalls beeinflussen, insbesondere bei Dieselkraftstoff. Die geringe Preisdifferenz zu Benzin ist aktuell auch mit der in den letzten Wochen gestiegenen Heizölnachfrage zu erklären. Diesel ist das nahezu gleiche Produkt wie Heizöl, wird jedoch anders besteuert. Da in der kalten Jahreszeit die Heizölnachfrage stärker wird und Heizöl deswegen meist teurer wird, verringert sich in dieser Zeit oftmals der Preisunterschied von Diesel zu Benzin. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten nach Empfehlung des ADAC vor der Fahrt an die Zapfsäulen die Kraftstoffpreise an den Tankstellen im Umkreis oder auf einer Route vergleichen. Dabei hilft und unterstützt die Spritpreis-App "ADAC Drive". Generell ist abends tanken um einiges günstiger als morgens. Schnell lassen sich bei einer abendlichen Tankfüllung im Vergleich einige Euro sparen. Quelle: ADAC (ots)