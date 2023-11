Heizungsdiebstahl in Sachsen-Anhalt: Langfinger stehlen 24 Wärmepumpen

Diebe haben es in Sachsen-Anhalt immer häufiger auf Wärmepumpen abgesehen. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Donnerstagausgabe. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) stahlen sie seit vergangenem Jahr landesweit 24 solcher Anlagen oder Teile davon. Allein in Magdeburg entwendeten Kriminelle demnach acht Wärmepumpen, auch im Saalekreis und im Jerichower Land schlugen Heizungsdiebe mehrfach zu. "Wärmepumpen werden häufig von Baustellen entwendet", sagte LKA-Sprecher Matthias Burock der MZ.

Wie die Täter dabei vorgehen, zeigt ein Fall aus Dessau-Roßlau: Im Juli lösten Unbekannte laut Polizei nachts die Schrauben des Lüfteraggregats einer Wärmepumpe in einer Einfamilienhaussiedlung. In der folgenden Nacht transportierten die Diebe das Aggregat ab. Kosten des Geräts: 5.000 Euro. Landesweit liegt der Schaden durch Wärmepumpen-Diebstähle nach LKA-Angaben im sechsstelligen Bereich. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)