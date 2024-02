Hamm: Unbekannte setzen mobiles WC in Brand im OLG-Park

Ein mobiles WC setzten unbekannte Täter am Samstag, 24. Februar um 00:45 Uhr auf der Heßlerstraße in Höhe des OLG-Park in Brand. Zur fraglichen Zeit beobachteten Zeugen ein verdächtiges Pärchen, welches mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Mann und Frau, zwischen 25 und 30 Jahre alt, schwarze Jacken und Hosen, weiße Schuhe und weiße Kapuze Das Toilettenhäuschen brannte trotz des Einsatzes der Feuerwehr vollständig nieder.

Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an [email protected] entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Hamm (ots)