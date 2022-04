Münster: Bundespolizei entdeckt Waffenarsenal bei Festnahme

Ein wahres Waffenarsenal haben Bundespolizisten gefunden, als sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20. April) einen wohnsitzlosen Münsteraner festgenommen haben.

Zeugen hatten die Bundespolizei informiert, dass am Hauptbahnhof ein Mann eine Schusswaffe führt. Am Taxistand trafen die Polizisten den Mann an und fixierten ihn. In seinem Hosenbund wurde ein geladener Schreckschussrevolver gefunden. Neben einem verbotenen Springmesser hatte der 20-jährige Deutsche eine geladene CO2-Pistole, zwei Küchenmesser, einen Teleskopschlagstock und einen Molotow-Cocktail im Gepäck. Weiter fanden sich verschiedene Vermummungsgegenstände in einer Tasche. Alle Gegenstände wurden sichergestellt, der Festgenommene wurde in den Polizeigewahrsam überstellt. Die Frage, zu welchem Zweck er die Waffen dabeihatte, ließ er unbeantwortet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz.

Darüber hinaus wurde der 20-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Er war wegen einer Körperverletzung zu einem zweiwöchigen Jugendarrest verurteilt worden, von dem er noch eine Woche zu verbüßen hat. Er wurde am Mittwoch in die Jugendarrestanstalt Lünen eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)