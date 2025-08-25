Essen-Dellwig: Dachstuhlbrand auf verlassenem Industriegelände - keine Verletzten

Am heutigen Sonntagabend, dem 24. August 2025, kam es gegen 16:30 Uhr erneut zu einem Brand auf einem verlassenen Industriegelände an der Straße Klaumerbruch in Essen-Dellwig. Dort hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gebrannt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Dach eines leerstehenden Verwaltungsgebäudes zu erkennen. Nach einer Lageerkundung ließ die Einsatzleitung umgehend zwei Drehleitern in Stellung bringen, um das Dach von oben zu kontrollieren und abzulöschen. Dabei kam ein Wenderohr zum Einsatz. Parallel wurde die Löschwasserversorgung aufgebaut.

Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Die Feuerwehr Essen weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Betreten solcher Objekte mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Neben dem unklaren baulichen Zustand besteht bei diesen Einsätzen immer auch das Risiko, dass die Feuerwehr die Abbruchgebäude nicht mehr sicher betreten kann.

Dieser Brand konnte nach rund 60 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend begannen Nachlöscharbeiten und die Einsatzkräfte konnten sukzessive reduziert werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Stadthafen, Borbeck, Altenessen sowie der Feuerwache Mitte. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck stellte die Wasserversorgung sicher.

Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Feuerwehr Essen (ots)