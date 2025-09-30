Wenden-Hillmicke: Brand und mehrere Verletzte bei Grillunfall auf dem Schützenplatz

Ein zunächst harmloses Grillen an einer Feuerstelle bei einem Bauwagen auf dem Schützenplatz entwickelte sich am Samstagnachmittag den 27.06.2025 zu einem dramatischen Großeinsatz für die Jugendfeuerwehr. Das offene Feuer griff plötzlich auf den angrenzenden Bauwagen sowie die Böschung über und löste unter den anwesenden Personen Panik aus.

Während zwei Personen versuchten, ihre Habseligkeiten und Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen, kehrte eine weitere Person trotz der starken Rauchentwicklung in den Bauwagen zurück, um persönliche Wertgegenstände zu retten.

Der Fahrer eines Traktors fuhr sein Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich und übersah dabei eine flüchtende Person. Er überrollte diese und klemmte sie ein. Da auch der Traktorfahrer sein Hab und Gut im brennenden Bauwagen zurücklassen musste, machte er sich anschließend zu Fuß auf den Weg, um Hilfe zu holen. Auf seiner Flucht stürzte er jedoch aufgrund von Unachtsamkeit in einen etwa zwei Meter tiefen Bachgraben und verletzte sich schwer.

Neben der technischen Rettung der eingeklemmten Person unter dem Traktor musste somit auch die Rettung der gestürzten und ebenfalls schwer verletzten Person durchgeführt werden. Eine weitere Hauptaufgabe war die Brandbekämpfung und die Rettung von Menschen aus dem Bauwagen. Aufgrund der Brandausbreitung musste zusätzlich eine stetige Wasserversorgung über das Hydrantennetz sichergestellt werden.

Unter den anwesenden Gästen waren neben den Eltern und Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch Wehrleiter Joachim Hochstein und Bürgermeister Bernd Clemens, die sich die Übung nicht entgehen ließen.

Im Gerätehaus der Einheit Hillmicke lauschten die Nachwuchsretter nach der Übung bei kühlen Getränken und einer kleinen Mahlzeit noch den lobenden Worten von Bürgermeister Clemens sowie Wehrleiter Hochstein.

