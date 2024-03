Ramersdorf: 51-Jähriger stirbt nach Appartementbrand

Ein 51-jähriger Mann ist in der Klinik gestorben, nachdem ihn die Einsatzkräfte bei einem Appartementbrand zunächst aus der Wohnung gerettet hatten.

Mehrere Anrufe erreichten die Integrierte Leitstelle am Montagmorgen und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. An der Einsatzstelle eingetroffen, waren bereits mehrere Bewohnerinnen und Bewohner auf die Straße geflüchtet. Sofort wurde von den Feuerwehrleuten ein Löschangriff über das Treppenhaus vorbereitet. Zeitgleich gingen weitere Kräfte über eine Steckleiter ebenfalls zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die kleine Wohnung. Nach aufwendiger Suche in der verrauchten Wohnung wurde der Mann im Küchenbereich bewusstlos aufgefunden. Mehrere Atemschutztrupps brachten den Mann ins Freie und übergaben ihn dort an den Rettungsdienst.

Unter der Durchführung einer Reanimation wurde der Mann in eine nahegelegene Klinik transportiert. Trotz aller Bemühungen konnte der 51-Jährige nicht gerettet werden. Der Brand wurde von den Einsatzkräften mit zwei Löschrohren gelöscht. Zum Ablöschen aller Glutnester mussten Teile der Wohnung ausgeräumt werden. Aufgrund der starken CO-Konzentration in der Wohnung wurden die umliegenden Wohnungen kontrolliert und freigemessen. Im Anschluss konnten die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Quelle: Feuerwehr München (ots)