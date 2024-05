Dresden: PKW fährt in Schulgebäude

Aus noch zu ermittelnder Ursache ist am heutigen Nachmittag die Lenkerin eines PKW BMW mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Sie streifte mit dem BMW ein Geländer, durchfuhr ein Gebüsch und fuhr in das Fenster eines Sanitärraumes der 16. Grundschule, woraufhin das Fahrzeug zum Stehen kam.

Die Fahrzeugfront ragte etwa einen Meter durch das Fenster in den Raum hinein. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeuginsassen, zwei weibliche Personen im Alter von 22 und 33 Jahren sowie ein etwa drei Monate altes Kind, leicht verletzt. Während die drei Personen vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden, sicherten Einsatzkräfte der Feuerwehr das Unfallfahrzeug und erkundeten das Gebäude von innen.

Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich keine Personen in dem betroffenen Bereich, so dass weder Schüler, noch Bedienstete der Schule verletzt wurden. Der Hortbetrieb konnte uneingeschränkt fortgeführt werden. Mit Rettungswagen wurden die Patienten in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bis zur Bergung des Fahrzeuges durch ein Bergungsunternehmen bleibt ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr vor Ort. Weiterhin wird die Unfallstelle einem Statiker vorgestellt, welcher eine Bewertung hinsichtlich möglicher Folgeschäden am Gebäude selbst beurteilen wird. Zu diesem Einsatz wurden 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der Rettungswachen Friedrichstadt und Johannstadt sowie der B-Dienst alarmiert.

