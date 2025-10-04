Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
INSA in Rheinland-Pfalz: CDU klar vorn – SPD abgeschlagen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Eine neue INSA-Erhebung sieht die CDU in Rheinland-Pfalz deutlich vor der regierenden SPD, berichtet die „Bild“ laut dts. Die Werte signalisieren einen komfortablen Vorsprung der Union und Druck auf die Ampel-Parteien im Land.

Die dts-Zusammenfassung verweist auf eine frische Umfrage wenige Monate vor der Landtagswahl. Demnach verbessert sich die CDU spürbar, während SPD und Koalitionspartner teils an Zustimmung verlieren. In der politischen Deutung überwiegt die Erwartung an Themen wie Wirtschaft, Bildung und innere Sicherheit – klassische Felder, auf denen die Union mobilisieren will.

Methodik-Hinweis: INSA führt seine Erhebungen üblicherweise als Mixed-Mode-Befragung (Online-Panel, teils ergänzt um Telefon) durch. Die dts-Meldung nennt keine Fallzahl oder Feldzeit; genaue Parameter (Stichprobe, Erhebungszeitraum, Fehlertoleranz) sind beim Institut zu erfragen und für die Interpretation maßgeblich.

