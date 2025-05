Haftbefehle gegen mutmaßliche Rechtsextreme vollzogen

Der Bundesgerichtshof hat Haftbefehle gegen fünf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung vollstreckt. Das teilte die Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Beschuldigten waren bereits am Mittwoch festgenommen worden und wurden anschließend dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Die Vorwürfe gegen sie beziehen sich auf ihre mutmaßliche Zugehörigkeit zu der verbotenen Vereinigung.



Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt in dem Fall weiter. Die genauen Vorwürfe und Hintergründe sollen in den kommenden Tagen näher erläutert werden.

