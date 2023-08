Schermbeck: Katze in Baum

Gegen 9.45 Uhr wurde am gestrigen Tag der Löschzug Gahlen mit dem Einsatzstichwort "H2 - Tier in Not" zur Bruchstraße alarmiert.

Hier befand sich eine Katze in einem Baum und es wurde befürchtet, dass diese nicht selbstständig von dem Baum hinunter kommen könnte. Während von den Einsatzkräften eine Leiterrettung vorbereitet wurde, kam die Katze aus eigener Kraft von dem Baum hinunter. Für den Löschzug endete der Einsatz um 10.23 Uhr. Quelle: Feuerwehr Schermbeck (ots)