Messenkamp: Sperrmüll in die Feldmark gekippt

In der Zeit vom 16.08.23 07:45 Uhr und 17.08.23; 18:30 Uhr haben unbekannte ihren Sperrmüll an der K 61 zwischen Messenkamp und Nienstedt in der Feldmark entsorgt.

Es handelt sich um große Möbelstücke die dort abgeladen worden sind. Die Polizei Bad Nenndorf bitte um Zeugenhinweise zu dieser Müllentsorgung. Hinweise bitte telefonisch unter 05723/74920. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)