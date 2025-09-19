Weltkriegsbombe in Berlin-Mitte gefunden – Evakuierung angelaufen

Der Tagesspiegel berichtet, dass in der Spree nahe der Fischerinsel ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde; die dts Nachrichtenagentur meldet die laufende Evakuierung. Polizei und Kampfmittelräumdienst haben einen Sperrkreis eingerichtet.

Nach dem Fund legten die Einsatzkräfte einen Sicherheitsradius von mehreren Hundert Metern fest und begannen, Anwohner sowie Betriebe zu informieren. Der Kampfmittelräumdienst bereitet die Entschärfung vor und prüft je nach Zustand des Sprengkörpers alternative Verfahren wie eine kontrollierte Sprengung unter Wasser oder den Abtransport. Teile des Straßen- und ÖPNV-Verkehrs sind unterbrochen, darunter auch Abschnitte der U2, und der Bereich wird weiträumig abgesperrt.

Die Behörden bitten Anwohner, den Anweisungen zu folgen und das Gebiet zügig zu verlassen. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wurden Sammelpunkte und Transportangebote eingerichtet. Erfahrungsgemäß dauern Aufbau, Entschärfung und abschließende Kontrollen mehrere Stunden. Sobald der Blindgänger gesichert ist, werden die Sperrungen schrittweise aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben.

Quelle: ExtremNews



