Nach Messer-Attacke: Kinder der Bürgermeisterin bei der Polizei

Nach dem Messerangriff auf Iris Stalzer (SPD), die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, hat die Polizei die beiden Adoptivkinder vernommen und Spuren gesichert. Der Zustand der 57-Jährigen ist kritisch; eine Mordkommission ermittelt in alle Richtungen.

Für die Ermittler zählt jetzt forensische Sorgfalt: DNA-Spuren, Faserspuren, Handy-Daten, Alibiprüfung. Aussagen aus dem Umfeld – Nachbarn, Bekannte – werden gegengecheckt. Solange keine belastbaren Ergebnisse vorliegen, sind Spekulationen fehl am Platz.

Kommunalpolitisch löst der Fall bundesweit Betroffenheit aus. Unabhängig vom Motiv rückt er die Sicherheit von Amtsträgern in den Fokus – von Bedrohungsmanagement über Schutzkonzepte bis zu psychosozialer Betreuung von Mitarbeitenden und Angehörigen.

Quelle: ExtremNews



