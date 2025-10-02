Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Maxsain: Schwerer Verkehrsunfall L304

Maxsain: Schwerer Verkehrsunfall L304

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Am Mittwoch, den 01.10.2025 kam es gegen 15:50 Uhr auf der L304 zwischen den Ortslagen Freilingen und Maxsain zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr die L304 in Fahrtrichtung Maxsain und geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Ford mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 31-jährigen Fahrzeugführers.

Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr aus den PKW befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer, aber zum jetzigen Stand nicht lebensbedrohlich, verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L304 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 4 Stunden vollständig gesperrt.

Quelle: Polizeidirektion Montabaur (ots)

