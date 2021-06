CinemaxX ist zurück! Am 1.7. öffnen alle 31 Kinos deutschlandweit ihre Türen

Die neusten Filme ENDLICH wieder auf der großen Leinwand erleben! Ab dem 1.7.2021 bieten alle Kinos der CinemaxX Gruppe wieder große Emotionen auf der großen Kinoleinwand. Die neusten Filmhighlights warten auf große und kleine Kinofans und können in XXL-Format erlebt werden. Ein extra Highlight: Ein Viertel aller CinemaxX Kinos präsentiert sich zur Wiedereröffnung im neuen Look & Feel.

Alle Kinosäle sind zu 100% mit Reclinern ausgestattet. An jedem Platz sorgen individuell per Knopfdruck verstellbare Luxus-Ledersitze für maximales Kinoerlebnis mit noch nie dagewesenem Blick auf die Leinwand.



Eine prallvolle Filmstartliste mit einem fantastischen Line-Up steht in den Startlöchern. Ab dem 1. Juli kommen Kinofans bei CinemaxX nun endlich wieder in den Genuss der neusten Filmhighlights: Ob spektakuläre Action mit Fast & Furious 9, Horror mit Gänsehautgarantie à la A Quiet Place 2, Romantik mit Taschentuchalarm in Form von After Love oder fröhliche Unterhaltung für die ganze Familie mit Peter Hase 2 - für jeden Geschmack hält CinemaxX das passende Highlight in den nächsten Wochen und Monaten parat.

"Die Welt hat sich verändert - wir auch! Das vergangene Jahr haben wir genutzt und ein Viertel der Standorte mit luxuriösen Ledersitzen in jedem Saal und an jedem Platz ausgestattet. Ein ganz wichtiger strategischer Meilenstein in der CinemaxX Geschichte ist erreicht! Dies wäre ohne die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Vermietern und die langfristige Verlängerung der dahinterstehenden Mietverträge nicht möglich gewesen. Weitere Standorte werden folgen. Das gesamte CinemaxX Team freut sich unendlich auf den 1. Juli, um all unsere Gäste wieder herzlich willkommen zu heißen", so CinemaxX Geschäftsführer Frank Thomsen.

Mehr als 50 Kinosäle zu 100% mit Reclinern ausgestattet

In den CinemaxX Kinos Bielefeld, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Heilbronn, Krefeld, Stuttgart-Liederhalle und Sindelfingen erwartet die Gäste nicht nur die neusten Filmhighlights, sondern auch eine völlig neue Dimension des Kinokomforts - die Umbauten der CinemaxX Kinos in Kiel und Freiburg sind noch für dieses Jahr geplant. Weitere Kinos werden folgen.

"Recline" kommt aus dem Englischen und bedeutet "zurücklehnen". Jeder Recliner verfügt über Rückenlehne und Fußteil, die per Knopfdruck verstellt werden können. An jedem Platz, in jedem der über 50 Kinosäle, ist dank der preisgekrönten elektrisch verstellbaren Recliner-Liegesitze maximale Beinfreiheit und ein optimaler Blickwinkel zur Leinwand garantiert.

Frank Thomsen weiter: "Die einmalige Kinoatmosphäre, die die große Kinoleinwand bietet, kann zu Hause nicht nachgeahmt werden; großartige Filme müssen auf der großen Leinwand gesehen werden! Gemeinsame Erlebnisse wie ein Kinobesuch sind ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Kinos sind ein äußerst beliebter Ort der Begegnung für Jung und Alt und außerdem nachweislich gut für Geist und Seele. Wir glauben felsenfest an Kino und rechnen in Deutschland mit einem hohen Nachholbedarf."

Das genaue Film-Line-Up für die erste Spielwoche gibt CinemaxX ab Mitte Juni bekannt. CinemaxX wird den Ticketvorverkauf in Kürz starten unter www.cinemaxx.de

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch

Zurücklehnen, abschalten, gesund bleiben ist bei CinemaxX ab dem 1. Juli wieder Programm - Kernbestandteil des Kinobetriebs ist natürlich ein umfängliches Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle CinemaxX Kinos verfügen über Leitsysteme, Abstandsmarkierungen, Hygienewänden an Kassen und Gastronomietheken sowie kontaktlose Bezahl- und Ticketkontrollsysteme. In den Sälen sitzen die Kinobesucher in fest zugewiesenen Sesseln und halten so den durch Systeme vorgegebenen Abstand. Zudem sind alle Kinos der Gruppe mit raumlufttechnischen Anlagen, die sowohl die Kinofoyers als auch Säle stets gut belüften, ausgestattet. Alle Informationen zum CinemaxX Sicherheits- und Hygienekonzept gibt es unter www.cinemaxx.de/gesundbleiben

Alle Neuigkeiten rund um CinemaxX und sein Programm erhalten Kinofans auch auf den CinemaxX Social Media Kanälen - Facebook/CinemaxX und Instragram/@cinemaxX - sowie über den CinemaxX Newsletter.

Auswahl an Filmhighlights für 2021:

A Quiet Place 2, Catweazle, Monster Hunter, Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker, Die Croods - Alles auf Anfang, Fast & Furious 9, Suicide Squad 2, After Love, Dune, James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, Boss Baby - Es bleibt in der Familie, Contra, Eternals, Ghostbusters Legacy, Top Gun Maverick und viele mehr.

Quelle: CinemaxX Holdings GmbH (ots)