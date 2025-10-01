Oberhausen: Zimmerbrand im 1. Obergeschoss

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 16:30 zu einem Zimmerbrand auf der Dieckerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt sowie die betroffenen Räume mit Hochdrucklüftern entraucht.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch Polizei und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 28 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen rund 45 Minuten im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Oberhausen (ots)