Polizei in Sachsen-Anhalt testet Drohnen

Sachsen-Anhalts Landespolizei prüft den Einsatz von Flugdrohnen bei Ermittlungen. Eine neu formierte Projektgruppe wird ab diesem Jahr Flugroboter auf verschiedenen Arbeitsgebieten testen. Denkbar sei die Luft-Unterstützung bei der Tatortarbeit und bei Fahndungen, aber auch in der Verkehrsüberwachung und bei der Unfallaufnahme, sagte Innen-Staatssekretärin Tamara Zieschang (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

"Der Einsatz von unbemannten Luftfahrtsystemen bietet perspektivisch eine Vielzahl von Vorteilen bei der Bewältigung von Aufgaben." Das Ministerium verspricht sich für die Polizeiarbeit eine Reihe von Vorteilen: So könnten Tatorte mit Hilfe von Luftaufnahmen besser bewertet werden - etwa in schwer zugänglichen Wald- und Bergregionen oder beispielsweise bei Hochhausbränden. Auch für Suchaktionen auf schwierigem Terrain ist der Einsatz denkbar. Im Verkehrsbereich könnte die Polizei nicht nur bessere Überblicke über Unfallorte bekommen - sie könnte auch schneller auf Brände und Staus reagieren. Nach Erlass des Ministeriums erforscht und testet die neue Polizeigruppe ab Februar Einsatz-Möglichkeiten. "Auch eine Zusammenarbeit mit der Forschung im Land ist vor diesem Hintergrund denkbar und wird ebenfalls geprüft", so Zieschang.

