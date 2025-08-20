Osnabrück: Polizei sucht Eigentümer gestohlener Fahrrad-Akkus und Zubehör

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 20.08.2025 um 14:41 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei

Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei Osnabrück am Dienstag eine Durchsuchung bei einem 27-jährigen Osnabrücker durchgeführt, der im Verdacht steht mehrere schwere Diebstähle begangen zu haben. Dabei wurden insgesamt 17 Fahrrad-Akkus, ein Display sowie ein Ladegerät aufgefunden. Bekannte Tatorte befanden sich unter anderem in den Stadtteilen Wüste und Westerberg.

Bild: Polizei

Die Ermittler suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der abgebildeten Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Osnabrück (ots)

