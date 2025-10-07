Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mehr Platz für Familien: Petition an DB übergeben

Mehr Platz für Familien: Petition an DB übergeben

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Die Bahn kommt: Irgendwann! Oder auch nicht? (Symbolbild)
Die Bahn kommt: Irgendwann! Oder auch nicht? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Eine Eltern-Initiative hat der Deutschen Bahn eine Petition zur Wiedereinführung einer speziellen Familienreservierung überreicht, bestätigten die Organisatoren; unterstützt wird die Forderung u. a. vom Bahnkunden-Verband. Die Initiatoren verweisen auf volle Züge, Korridore mit Kinderwagen und fehlende Ruhebereiche – die Bahn kündigte an, das Anliegen zu prüfen und in laufende Service-Projekte einzuspeisen.

Konkret wünschen sich die Unterzeichner wieder klar definierte Sitzkontingente mit Stellflächen für Kinderwagen in Familiennähe, optionaler Ruhezone und günstigerem Reservierungspreis. Der DBV argumentiert, planbare Familienplätze entzerrten das Boarding, verkürzten Standzeiten und senkten Stress für alle Reisenden. Die Bahn verweist auf bereits laufende Maßnahmen wie mehr Mehrzweckbereiche, neue Interieur-Konzepte in ICE-Generationen sowie digitale Sitzplatzlogiken.

Im politischen Raum gibt es seit Längerem Forderungen nach „familienfreundlicher Bahn“ – von verlässlichen Wickelmöglichkeiten bis zu breiteren Türen. Ob und wann eine gesonderte Familienreservierung zurückkehrt, dürfte von Auslastung, Wagenlayout und Reservierungssystem abhängen.

Quelle: ExtremNews

