Fundfahrrad in Beverstedt - Zeugenaufruf

Bereits in der vergangenen Woche konnte in Beverstedt im Bereich der Bachstraße in einem Gebüsch ein Kinderfahrrad der Marke Cobra aufgefunden werden.

Ein Eigentümer/eine Eigentümerin konnte bislang nicht ermittelt werden. Diese können sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis bei der Polizeistation in Beverstedt melden. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)