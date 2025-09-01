Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Insa: Union wieder stärkste Kraft

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Wahl & Wählen (Symbolbild)
Wahl & Wählen (Symbolbild)

Bild: Timo Klostermeier / pixelio.de

Die Union ist in der Wählergunst wieder stärkste Kraft. Das geht aus dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für die "Bild am Sonntag" erhebt, hervor. 26 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die AfD bleibt mit unverändert 25 Prozent auf Platz 2.

Dahinter liegen die SPD mit 15 Prozent und die Grünen und die Linke mit jeweils 11 Prozent, alle ebenfalls unverändert zur Vorwoche. Nicht im Bundestag vertreten wären das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen (plus 1).

Datenbasis: Für die Erhebung wurden 1.202 Personen vom 25. bis 29. August 2025 befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

