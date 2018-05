Nerkewitz: Pferd auf Koppel schwer verletzt

In der Nacht zum Montag hat ein bisher unbekannter Täter in Nerkewitz bei Apolda ein Pferd schwer verletzt. Der zwei Jahre alte Hengst Milo stand auf einer Koppel am Ortsrand Richtung Rödigen. Das Tier wies am darauffolgenden Morgen an der Brust und Flanke mehrere Schnittverletzungen auf. Die langen Schnitte mussten von einem Tierarzt genäht werden.

Gibt es Anwohner oder andere Zeugen, die in der Nacht zum Montag Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei in Apolda unter Tel. 03644-5410. Quelle: Landespolizeiinspektion Jena (ots)