Black Friday bringt keine Entscheidung: Eurojackpot von 120-Millionen wandert in den Dezember

Am Freitag, den 29. November ist "Black Friday". In ganz Europa sind Schnäppchenjäger unterwegs. Das größte Schnäppchen am Black Friday gab es allerdings in Helsinki bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot zu gewinnen. Mit nur wenigen Euro bestand die Chance auf einen riesigen Gewinn. Auch wenn der 120-Millionen-Jackpot im ersten Rang nicht getroffen wurde, gibt es neun Neu-Millionäre durch Treffer in der zweiten Gewinnklasse.

Die Spannung bleibt: Der 120-Millionen-Jackpot wandert zur nächsten Ziehung am Dienstag (3. Dezember). Dennoch gibt es frisch gebackene Millionäre. Bei der Ziehung am Freitag (29. November) hatten neun Spielteilnehmer alle Gewinnzahlen 10, 19, 24, 25, 40 sowie einer der beiden Eurozahlen 5 und 9 für die Ziehung in Helsinki richtig vorhergesagt. Dafür erhalten die Spielteilnehmer aus Bayern (3 x), Berlin, Hessen, Niedersachsen (2 x), Nordrhein-Westfalen und Spanien jeweils 3.058.396,80 Euro. Auch wenn es für einen Treffer im ersten Rang nicht gereicht hat.

Über 100 Millionäre in 2024

Die neuen Millionäre im zweiten Gewinnrang führen dazu, dass die Gewinnerbilanz für 2024 nun 107 europäische Millionäre aufweist. Damit wurde bei der Lotterie Eurojackpot erstmals in einem Kalenderjahr die Grenze von mehr als 100 Millionengewinnen übertroffen. Allein 58 Millionäre im Jahr 2024 kommen aus Deutschland.

Weitere Hochgewinner

In der Gewinnklasse 3 konnten zwölf weitere Tipperinnen und Tipper Hochgewinne im sechsstelligen Bereich erzielen. Jeweils 215.244,70 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern (4 x), Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Dänemark, Norwegen und Spanien.

17. Ziehung

Da am Freitag (29. November) erneut niemand den ersten Gewinnrang traf, wird damit die bisher längste Jackpotphase eingestellt. 17 Ziehungen in einer Jackpotperiode ohne Treffer in der ersten Gewinnklasse gab es vorher zweimal: Vom 13. September bis 8. November 2022 (120 Millionen Euro nach Berlin) und vom 21. November 2023 bis 16. Januar 2024 (120 Millionen Euro nach Norwegen). Am kommenden Dienstag (3. Dezember) ist es dann bereits die sechste Ziehung in Folge mit einem Jackpot von 120 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse (Chance 1:140 Mio.). In der Gewinnklasse 2 stehen rund 23 Millionen Euro. (Chance 1:7 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

Quelle: Eurojackpot (ots)