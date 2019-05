Weltrekord geschafft! Über 10.000 Menschen gemeinsam gegen Kinderarmut beim walk4help

Die Teilnehmer des walk4help spazierten beim gestrigen Charity-Walk insgesamt 11.823-mal die 4,43 Kilometer lange Rundstrecke durch Braunschweig. Das sind 52.482 Kilometer - ein neuer Weltrekord für eine Charity-Walkstaffel!

Rock-Musiker Peter Maffay und Schauspielerin Uschi Glas gaben um 10 Uhr gemeinsam mit Boxer Arthur Abraham und Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo und Mit-Initiator des walk4help, den Startschuss.

Maffay war sichtlich beindruckt: "Was hier auf die Beine gestellt wurde, ist einzigartig. Ein starkes Statement gegen Kinderarmut für ganz Deutschland." Und Uschi Glas fügte hinzu: "Hier herrscht ein ganz besonderer Spirit. Da spürt man eine ungeheure Energie. Jeder macht mit, jeder hilft. Einmalig. Gratulation an die Region Braunschweig-Wolfsburg."

Sechsstellige Summe für soziale Projekte

Durch den Weltrekord-Walk von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, sind 1.148.000 Euro zusammengekommen, die zu 100 Prozent in soziale Projekte in Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg gehen, um die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Dazu zählen unter anderem das Rucksack Programm zur Sprachförderung von Kindern, Kids auf Schwimmkurs von Franziska van Almsick und das Coolness Training zur Gewaltprävention.

"Was hier heute passiert ist, ist wirklich unglaublich! Die ganze Region ist aufgestanden und hat ein unmissverständliches, starkes Zeichen gegen Kinderarmut gesetzt! Das wir dabei auch noch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben ist phänomenal!", zeigte sich Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo und Mit-Initiator des walk4help, nach der Verkündung des Weltrekords begeistert. "Durch die Unterstützung aller Teilnehmer, Sponsoren, Spender und Unterstützer können wir mit den gesammelten Spenden zahlreiche Projekte im Kampf gegen Kinderarmut in der ganzen Region unterstützen. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen bedanken. Ein solches Engagement gab's in der BraWo-Region noch nie!"

Spendensammlung geht weiter

Eine weitere gute Nachricht kam von Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity bei RTL: "Über unseren RTL-Spendenmarathon werden wir zu Gunsten des walk4help - und somit für die Projekte in der Region - weitere Gelder sammeln und hoffen eine hohe Summe dazu beitragen zu können!"

Wer noch helfen möchte kann dies auch weiterhin mit einer Spende an das Kindernetzwerk United Kids Foundations tun. Dies ist unter www.walk4help.de/spenden möglich.

walk4help mobilisiert ganze Region

"Über 20.200 Kinder in unserer wirtschaftlich starken Region leben in Armut. Sie haben weniger als 2,80 Euro für Essen und Trinken am Tag. Mit dem walk4help haben wir nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen nicht hinnehmbaren Missstand gelenkt, sondern auch eine große Summe zur Bekämpfung von Kinderarmut gesammelt," resümierte Thomas Fast, Vorstand der Volksbank BraWo Stiftung und Botschafter von United Kids Foundations.

Der walk4help ist in seiner Form einzigartig. Politik, Wirtschaft, Vereine, Organisationen und Privatpersonen aus der Region bündelten ihre Kräfte im Kampf für eine bessere Zukunft der Kinder. "Noch nie zuvor haben so viele Menschen aus der Region gemeinsam aktiv an einem Charity-Event teilgenommen und sich damit zu einer einmaligen Allianz gegen Kinderarmut formiert. Die ganze Region kann stolz auf sich sein!", ergänzt Jürgen Brinkmann.

Aus der Region für die Region

Zur Unterstützung des Charity-Walks versammelten sich auch viele bekannte Gesichter aus der Region Braunschweig-Wolfsburg. Mit dabei: Dennis Kruppke und Deniz Dogan als Vertreter von Eintracht Braunschweig, Pierre Littbarski vom VfL Wolfsburg und Felix Brückmann vom Eishockeyverein Grizzlys Wolfsburg.

Auch viele örtliche Vereine und Firmen nutzten die Gelegenheit um als Team an den Start zu gehen und in einer großen Gruppe in Uniformen, Trikots oder ähnlichem für den guten Zweck ihre Runden zu drehen.

Musik, Spaß und Genuss - das Familienfest im BraWoPark

Neben dem Walk auf der Strecke hatte sich der Braunschweiger BraWoPark zur Partymeile gewandelt. Musik auf drei Bühnen, Programm für Kinder und zahlreiche Foodtrucks, Essens- und Getränkestände sorgten für ein ausgelassenes Familienfest. Die Band Brenner, das Braunschweiger Staatsorchester und die DJs Banks und Rawdriguez von Xavier Naidoo sowie zahlreiche lokale Bands und Musikgruppen heizten der Menge im BraWoPark den Tag über ordentlich ein.

Quelle: Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (ots)