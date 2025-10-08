Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Störfall in Mainaschaff: Behörden warnen – Fenster schließen, zu Hause bleiben

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

Nach einem Störfall in einem Galvanik-Betrieb bei Mainaschaff wurde eine Gaswolke freigesetzt, die über Aschaffenburg zog. Behörden riefen zur Schutzsuche in Gebäuden auf; es bestand Gefahr durch nitrose Gase, meldeten ZEIT, Deutschlandfunk und t-online. Später wurde die Warnung schrittweise aufgehoben.

Feuerwehr und Hilfsdienste sperrten Bereiche, belüfteten Hallen und pumpten Chemikalien um. Messfahrzeuge kontrollierten angrenzende Ortsteile; die Leitstelle koordinierte mit BBK-Warnapps. 

Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich mindestens zwei Personen leicht. Für Anwohner galten Standardmaßnahmen: Innen bleiben, Fenster/Türen schließen, Lüftungen ausschalten und Nachbarn informieren, ohne sich selbst zu gefährden.

Quelle: ExtremNews

Termine
Kommende Termine
