Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Lamstedt-Hollnseth: Sattelzug verunfallt auf der B495 und blockiert die Fahrbahn

Lamstedt-Hollnseth: Sattelzug verunfallt auf der B495 und blockiert die Fahrbahn

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 16:54 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Lamstedt. Am heutigen Montag (01.09.2025) kam ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 13:00 Uhr kurz vor einer Rechtskurve in Lamstedt-Hollnseth, Schanze, Bundestraße 495, in Richtung Bremervörde fahrend, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Sattelzugmaschine geriet im Seitenraum in einen nicht wasserführenden Graben, stieß gegen einen Telefonmast und drehte sich wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der leere Auflieger stand nach dem Unfall quer über beide Fahrspuren und blockiert die komplette Bundesstraße.

Der geschätzte Sachschaden befindet sich im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die Bergung durch eine Spezialfirma aus Bremervörde dauert derzeit noch an.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zelten in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige