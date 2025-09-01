Lamstedt-Hollnseth: Sattelzug verunfallt auf der B495 und blockiert die Fahrbahn

Lamstedt. Am heutigen Montag (01.09.2025) kam ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 13:00 Uhr kurz vor einer Rechtskurve in Lamstedt-Hollnseth, Schanze, Bundestraße 495, in Richtung Bremervörde fahrend, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Sattelzugmaschine geriet im Seitenraum in einen nicht wasserführenden Graben, stieß gegen einen Telefonmast und drehte sich wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der leere Auflieger stand nach dem Unfall quer über beide Fahrspuren und blockiert die komplette Bundesstraße.

Der geschätzte Sachschaden befindet sich im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die Bergung durch eine Spezialfirma aus Bremervörde dauert derzeit noch an.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)