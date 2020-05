Stuttgart erwartet bis zu 50.000 Menschen bei Grundrechte-Kundgebung am kommenden Samstag, den 9. Mai 2020

"Am kommenden Samstag, den 9. Mai 2020, wird in Stuttgart die voraussichtlich größte Grundrechte-Kundgebung in Deutschland stattfinden. Kommt alle um 15:30 Uhr auf den Cannstatter Wasen! Unter anderem wird Ken Jebsen sprechen!" Dies berichtet der Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de.

Weiter berichtet Tolzin: "Der wahnsinnige Corona-Lockdown durch unsere sich völlig unberechenbar gebärdenden Politiker macht es möglich: Die Menschen in Deutschland stehen in einem lange nicht gesehenen Ausmaß auf und fordern ihre Grundrechte ein. Ich werde dort sein und alle meine Freunde mitbringen. Und was machst Du? Es werden noch Ordner gesucht, bitte über die Webseite melden!" Weitere Infos unter www.querdenken-711.de Quelle: Impfkritik.de