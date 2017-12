Polizei hält nach fast 30 Jahren Göhrde-Morde für aufgeklärt

Die Polizei hält die mysteriösen Doppelmorde aus der Göhrde, die ganz Deutschland bewegten und zu den wildesten Spekulationen führten, nach 28 Jahren für geklärt. Das ergibt sich nach der Auswertung alter Spuren.

1989 wurden am Forsthaus Röthen zwei Paare ermordet. Die Ermittlungen liefen damals in verschiedene Richtungen. Ohne Ergebnis. Erst jetzt haben neue Analyse-Methoden den entscheidenden Treffer gebracht. Im Fokus einer extra eingerichteten Ermittlungsgruppe steht Kurt-Werner W., den die Ermittler auch für den Mord an der ebenfalls 1989 verschwundenen und ermordeten Birgit Meier aus Brietlingen-Moorburg für verantwortlich halten. W. lebt zwar nicht mehr, aber er dürfte einen Komplizen gehabt haben - und er soll für weitere Morde infrage kommen.

Quelle: Landeszeitung Lüneburg (ots)