Boitze: Brand einer Scheune

Am 08.04.2024 geriet gegen 12:45 Uhr eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in der Straße "Zum Radeck" in Brand.

Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Dachstuhl und das gelagerte Stroh wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++ Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (ots)