EU-Kommissar kündigt Index für Generationengerechtigkeit an

Der EU-Kommissar für Jugend und Kultur, Glenn Micallef, hat eine Generationengerechtigkeits-Strategie angekündigt. "Als wesentlichen Bestandteil der Generationengerechtigkeitsstrategie der Europäischen Union entwickeln wir auch einen Generationengerechtigkeitsindex - denn was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern", sagte Micallef dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Heute ist der Startschuss für die erste Generationengerechtigkeitsstrategie der Europäischen Union. Bei Generationengerechtigkeit geht es nicht um jung gegen alt oder Zukunft gegen Gegenwart, sondern um ein Miteinander statt einem Gegeneinander", führte der EU-Kommissar aus.



Zur Entwicklung der EU-Strategie wird in der nächsten Woche eine Online-Plattform der EU zur Bürgerbeteiligung veröffentlicht, so der Kommissar. "Generationengerechtigkeit betrifft jeden." Daher gehe man kommende Woche mit der öffentlichen Bürgerbeteiligungsplattform an den Start, damit sich alle europäischen Bürger zu diesem Thema einbringen können, sagte Micallef.

Quelle: dts Nachrichtenagentur